Один из самых удобных способов сделать лицензионной копию ОС от Microsoft – использовать активатор Windows 10 KMS Auto. В отличие от остальных утилит, эта программа не просто блокирует службу проверки лицензии программного обеспечения и банально вырезает функцию активации, а подбирает правильный ключ и заменяет его, когда срок службы заканчивается. То есть KMS Auto не изменяет системные файлы, поэтому она никак не влияет на работу ОС. Использовать программу нужно один раз – повторная активация через 25 дней будет происходить автоматически.

Для правильной работы утилиты требуется:

NET Framework 4. ОС Windows Также она работает с Windows 8, 7 (x86, x64 bit). Права администратора.

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Установка

Процесс инсталляции прост – запускаете exe-файл и следуете подсказкам установщика. Если это Portable-версия, то ничего устанавливать не нужно. Просто кликаете дважды левой кнопкой мыши по exe-файлу – программа запускается.

Так выглядит основное рабочее окно:

Как пользоваться?

При запуске операционной системы программа укажет, нужно ли выполнять активацию.

Большинство пользователей имеют нелицензионные копии ПО. В этом случае сообщение будет следующим.

Это значит, что копия требует введения ключа. Жмем на кнопку «Активировать Windows» и ждем.

Параллельно наблюдаем за выполнением в синем окне.

Через 5-10 секунд процесс завершается, и копия Windows получает свой ключ.

Обратите внимание, что в автоматическом режиме в планировщике создается задача на переактивацию. Это позволяет программе самостоятельно ввести новый ключ, когда срок старого подойдет к концу. Таким образом, KMS Auto, не тревожа пользователя, постоянно сможет активировать Windows, не затрагивая системные файлы. Это не повлияет на правильность работы системы. Этим утилита отличается от остальных, которые просто «вырезают» или блокируют функцию проверки лицензии.

Прочие возможности

Не всегда процесс получения лицензии проходит гладко. Но что делать, если Windows 10 не активируется стандартным способом? В этом случае нужно использовать другой режим, не автоматический.

Переходим во вкладку «Система».

Здесь мы видим 5 режимов, которые могут использоваться при выполнении активации.

Каждый из них подходит для определенной задачи. По умолчанию установлен тип Auto. Когда он активен, система самостоятельно определяет правильный способ активации. Также можно выбрать:

WinDivert – режим, который подходит для активации именно Windows Именно его нужно использовать в первую очередь, если ничего не получается с Auto. Hook – в этом режиме программа заменяет оригинальный системный файл на момент активации, а затем возвращает его обратно. Это позволит быстро получить ключ и лицензировать систему. NoAuto – полностью ручной режим, который при правильном указании настроек позволит активировать любую версию ОС от Microsoft, включая последнюю. Подходит профессионалам, для которых важно иметь конкретный ключ лицензии. TAP – при его включении в системе устанавливается TAP-адаптер – через него осуществляется активация. Подходит для активации Windows

Если вы устанавливаете режим NoAuto, то во вкладке «Настройки» необходимо генерировать ePID для продуктов Microsoft – они будут использованы при установке ключей.

Использовать ручной режим могут профессионалы. Большинству пользователей достаточно просто запустить приложение и кликнуть по кнопке «Активировать Windows».

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Активатор WINDOWS10 скачать